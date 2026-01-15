Таяние ледников высвобождает скрытую угрозу, о которой никто не думал, - ученые

Тысячелетние массивы льда – это настоящее хранилище генетического материала прошлых эпох.

Таяние ледников во всем мире будет иметь последствия не только для локальных экосистем, но и потенциально может повлиять на эпидемиологическую ситуацию. Об этом пишет научный вестник earth.com со ссылкой на новое исследование.

Ученые отмечают, что ледники – это природный морозильник, где тысячелетиями хранятся биологические материалы. Как пояснил автор исследования Гуаннан Мао, ледники являются "генетическими архивами", которые хранят, в частности, гены устойчивости к антибиотикам. Таяние, вызванное глобальным потеплением, превращает эти архивы в "активные источники" распространения этих генов.

Хотя рядовые обыватели привыкли считать, что устойчивые к антибиотикам "супербактерии" – это проблема нашего времени, вызванная активным использованием антибиотиков в медицине, сельском хозяйстве и быту, на самом деле все не так просто.

В природе и без нас существует много генов резистентности, которые формируются естественным образом. И проблема в том, что ледники могут хранить эту генетическую информацию в большом количестве. С талой водой в реки и озера может попадать значительное количество этого материала.

"Реки и озера, питаемые ледниками, являются важными источниками воды для миллионов людей. После того, как гены устойчивости попадают в эти связанные системы, они могут взаимодействовать с современными бактериями, увеличивая риск распространения через микробные сообщества", – говорят исследователи.

Как отмечают ученые, в мире микробов гены могут передаваться между организмами вне процессов обычного размножения. Это одна из причин, почему гены устойчивости к антибиотикам могут распространяться очень быстро.

Авторы не утверждают, что ледники сами по себе создают "супербактерии", но отмечают, что высвобождение генов устойчивости может увеличить вероятность возникновения опасных комбинаций, когда эти гены встречаются с бактериями, имеющими высокий потенциал вызывать заболевания.

