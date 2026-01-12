Тысячелетние запасы льда в Антарктиде тают, а новые не формируются, - ученый

Самые северные районы Антарктиды уже похожи местами на тундру.

Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал метеоролог-озонометрист, руководитель 30-й Украинской антарктической экспедиции Александр Полудень.

Сезон без нового льда

За предыдущий сезон в районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский" почти не образовался новый лед. В течение года средняя температура воздуха колебалась в промежутке от -2 до +2 °C. Этого недостаточно для образования значительных запасов льда, ведь соленая океаническая вода начинает замерзать, когда ее температура опускается до -1,9 °C и ниже.

"Температура воды не опустилась достаточно низко, поэтому нового льда почти не появилось", – рассказал Полудень.

Видео дня

Таяние старого льда и отсутствие нового создает большие проблемы для местной фауны, говорит ученый. Если в теплом климате животные выживают благодаря лесам, то в Антарктиде - благодаря льду, который служит и укрытием от хищников, и территорией для питания.

По словам ученого, 80 лет назад среднегодовая температура в районе, где сейчас стоит украинская научная станция, составляла -5,5 С°. Теперь же она выросла до -1,8...-2 С°.

4 землетрясения за сезон

Как рассказал Александр Полудень, прошлый сезон отличился не только отсутствием льда, но и повышенной сейсмической активностью региона. За год недалеко от "Академика Вернадского" произошло четыре землетрясения с эпицентрами где-то в проливе Дрейка.

"Наш гидрологический пост "поймал" волну, как цунами. Она была небольшая, но все же дошла до нас. За такой период четыре землетрясения - это много. Раньше я такого не наблюдал", - отметил ученый.

Глобальное потепление: последние новости

Как писал УНИАН, в регионе Амазония ученые фиксируют формирование так называемого "гипертропического" климата, которого не было на земле несколько миллионов лет. Это изменение рискует нанести значительный ущерб амазонской экосистеме, что потенциально отразится на всем мире.

Также мы рассказывали, что в этом году в Юго-Восточной Азии произошло несколько мощных наводнений, вызванных тайфунами и ураганами. Те, в свою очередь, стали сильнее именно из-за глобального потепления.

Вас также могут заинтересовать новости: