В Германии обнаружили средневековую братскую могилу с жертвами Черной смерти

Захоронение удалось найти благодаря сочетанию исторических и естественных методов.

Вблизи немецкого города Эрфурт ученые обнаружили убедительные доказательства существования массового захоронения жертв Черной смерти – одной из самых смертоносных пандемий в истории Европы, пишет The Independent. По мнению исследователей, находка может стать первым в Европе системно идентифицированным местом захоронения людей, погибших от чумы в XIV веке.

В период с 1346 по 1353 год, говорится в статье, пандемия Черной смерти уничтожила почти половину населения отдельных регионов континента. Исторические источники свидетельствуют, что только возле Эрфурта в больших ямах было похоронено около 12 тысяч человек, однако точное место этих захоронений оставалось неизвестным на протяжении веков.

Сейчас междисциплинарная команда исследователей проанализировала средневековые письменные источники, данные о землепользовании, а также осадочные керны почвы. Это позволило идентифицировать подземную структуру, соответствующую описаниям "чумных ям" в хрониках XIV века.

"Наши результаты убедительно свидетельствуют, что мы локализовали одну из массовых могил жертв чумы, описанных в хрониках Эрфурта", – заявил географ Михаэль Гайн из Лейпцигского университета. В то же время он подчеркнул, что окончательное подтверждение возможно только после полноценных археологических раскопок.

Исследование показало, что подземная структура расположена вблизи заброшенной средневековой деревни Нойзес. Во время предварительных раскопок в ней обнаружили фрагменты человеческих останков, которые четко датируются XIV веком.

По словам соавтора исследования Ульрике Вербан из Центра экологических исследований Гельмгольца, ключевой особенностью работы стало то, что захоронение удалось найти не случайно, а благодаря сочетанию исторических и естественных методов.

Ученые считают, что массовое захоронение было создано в более сухой зоне чернозема вдоль долины реки Гера. Влажные пойменные почвы в средневековье обычно избегали для захоронений, поскольку в таких условиях тела разлагались медленнее.

Это согласуется с распространенной тогда "миазматической теорией", согласно которой болезни возникали из-за "плохого воздуха" и испарений от разложившихся органических остатков.

Почему эта находка важна

Подтвержденные и точно датированные массовые захоронения жертв Черной смерти в Европе являются чрезвычайной редкостью – на данный момент известно менее десяти таких мест. Дальнейшие исследования могут помочь лучше понять эволюцию возбудителя чумы Yersinia pestis, причины чрезвычайно высокой смертности в XIV веке и то, как общества реагировали на масштабные эпидемии.

