В джунглях обнаружили город майя, который оказался почти нетронутым спустя более 1000 лет

Ученые обнаружили сооружения, погребённые под пологом леса.

Археологи обнаружили ранее неизвестный город майя, скрытый в глубине мексиканского биосферного заповедника Калакмуль. Это поселение более 1 000 лет оставалось скрытым под густыми зарослями джунглей, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что поселение Минанбе обнаружила мексикано-словенская команда под руководством археолога Ивана Шпрайца из Исследовательского центра Словенской академии наук и искусств. Этот объект избежал современного воздействия благодаря густой растительности и отсутствию лесовозных дорог.

Находка стала результатом почти 30-летних археологических работ. Ученые совместили данные аэрофотосъемки с помощью технологии LiDAR с полевыми исследованиями, чтобы обнаружить и задокументировать этот объект.

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Благодаря лидару ученые обнаружили сооружения, погребённые под пологом леса, что привело археологов к тому, что оказалось обширным городским поселением. Команде пришлось прорубить пятикилометровую тропу через джунгли, прежде чем продолжить путь на вездеходах, а затем пешком. Оказавшись на месте, они подтвердили, что город занимал площадь около 15 гектаров.

На территории поселения исследователи обнаружили площади, церемониальные здания, дворцы, террасы и обширную систему водохозяйства, включавшую водно-болотные угодья и гидротехнические каналы. Шпрайц отметил, что состояние города стало для команды неожиданностью.

"По сравнению с другими местами, где мы проводили исследования, доступ сюда был гораздо сложнее. Однако за последние три года это первое место, которое мы обнаружили полностью сохранившимся, без каких-либо следов разграбления. Это стало большим сюрпризом", - рассказал он.

Древние памятники забытого прошлого

По словам ученых, одним из наиболее примечательных сооружений этого места является пирамидальный храм, возвышающийся над окружающим ландшафтом более чем на 13 метров. Археолог Витан Вуянович отметил, что здание демонстрирует несколько характерных черт архитектурного стиля Рио-Бек, в том числе искусно выполненную каменную кладку, декоративные фасадные панели и крутые лестницы.

Исследователи считают, что храм связан с резной стелой. Вуянович признался, что ранее он не видел на каком-либо объекте стелу в таком состоянии.

Всего исследователи задокументировали 14 памятников, включая стелы и алтари, украшенные иероглифическими надписями и резными изображениями. Одна из самых впечатляющих – стела № 1 – изображает фигуру, держащую клинок или топор над пленником в сцене обезглавливания.

Чтобы более тщательно изучить памятники, ученые создали подробные 3D-модели с помощью фотограмметрии. Эти цифровые реконструкции позволили эпиграфисту Октавио Эспарса Ольгину изучить надписи, сильно изношенные временем.

Одна из надписей на стеле № 1 фиксирует дату 5 Ахав, что соответствует 849 году нашей эры. По словам ученых, это указывает на то, что по крайней мере некоторые из памятников были возведены в период позднего классического периода, незадолго до того, как в X веке были заброшены многие города майя по всему региону.

Археологи также обнаружили несколько круглых алтарей и один прямоугольный алтарь, которые, по-видимому, были намеренно изменены в древности. Еще один памятник, известный как Памятник 6, изображает правителя в изысканном головном уборе из перьев и церемониальных регалиях на фоне иероглифических картушей.

Студент случайно обнаружил затерянный город майя

Ранее аспирант Тулейнского университета Люк Олд-Томас во время поиска в интернете наткнулся на лидарное исследование, проведенное в 2013 году природоохранной организацией, занимающейся мониторингом лесов и углерода. Это привело к тому, что в лесах Мексики нашли огромный затерянный город майя под названием Валериана.

Этот набор данных никогда не предназначался для археологии. Но после обработки информации с использованием археологических методов Олд-Томас заметил закономерности, указывающие на нечто гораздо большее, чем просто природные особенности рельефа.

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