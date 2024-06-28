Непосредственной угрозы для других спутников не было.

Неработающий российский спутник развалился на орбите на более 100 обломков. Это заставило астронавтов на Международной космической станции около часа искать укрытие, сообщили американские космические агентства.

Об этом пишет Reuters. Известно, что российский спутник наблюдения Земли РЕСУРС-П1 вышел из строя несколько лет назад. Что именно вызвало его распад, доподлинно неизвестно.

Космическое командование США, которое отслеживало падение обломков, заявило, что непосредственной угрозы для других спутников не было.

Видео дня

"Крупные обломки на орбите случаются редко, но вызывают все большее беспокойство, поскольку космос становится переполненным спутниковыми сетями, жизненно важными для повседневной жизни на Земле, от широкополосного интернета и связи до базовых навигационных услуг, а также спутниками, которые больше не используются", – отмечается в материале.

Аналитики предполагают, что причиной распада могла стать проблема со спутником, например, остатки горючего на борту, приведшие к взрыву.

Другие новости космоса

Компания SpaceX получила контракт на уничтожение Международной космической станции в конце срока её использования. SpaceX с помощью космического корабля спустит космическую станцию в 2030 году.

Между тем новое исследование показало, что внутреннее ядро Земли с 2010 года вращается медленнее, чем обычно. Эта загадочная тенденция может привести к небольшому изменению общего вращения планеты и продлить наши дни.

Вас также могут заинтересовать новости: