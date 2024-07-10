Украинцы могли наблюдать пролет второй ступени ракеты Ariane 6.

9 июля Европейское космическое агентство осуществило запуск новой европейской ракеты-носителя тяжелого класса Ariane 6. Ее пролет можно было увидеть в разных регионах Украины.

Как сообщается на сайте ESA, ракета совершила свой первый полет с Европейского космодрома во Французской Гвиане. "Абсолютно новая ракета запускается не часто, и успех далеко не всегда гарантирован. Я имею честь быть свидетелем исторического момента фактического восстановления доступа Европы к космосу", - сказал Генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер.

Ночью жители разных областей Украины начали публиковать в сети фотографии странного сияния в небе. Канал The Alpha Centauri сообщает, что они наблюдали пролет второй ступени Ariane 6.

Ariane 6

Согласно данным из открытых источников, европейская ракета-носитель одноразового использования эксплуатируется компанией Arianespace. Она была разработана и произведена ArianeGroup по поручению Европейского космического агентства.

Первый запуск ракеты должен был состояться еще в 2020 году, однако тогда программа столкнулась с задержками.

Президент Эммануэль Макрон назвал запуск ракеты источником гордости для Франции и Европы. "Первый запуск Ariane 6 - это успех! Огромные поздравления командам, которые сделали то, что казалось невозможным, возможным. Миссия выполнена", - написал он в X.

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