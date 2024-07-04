В статье исследователи описывают, как они измерили яркость всех частей нашей галактики и провели перепись красных гигантов, разбросанных по Млечному Пути.

Астрономы обнаружили, что наша родная галактика может быть больше, чем мы предполагали изначально.

Согласно новой статье в журнале Nature Astronomy, новая модель Млечного Пути показала, что наша галактика шире, чем мы думали.

Исследователи обнаружили, что выпуклость в центре нашей галактики менее плотно заполнена звездами, чем они ожидали.

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"Мы получили значительно больший "размер" (определяемый как радиус полусвета) Млечного Пути, чем ожидалось", - пишут исследователи в статье.

Млечный Путь - спиральная галактика с перемычкой, имеющая центральную структуру в форме перемычки и несколько спиральных рукавов, отходящих от центра. Галактика имеет плотную центральную выпуклость вокруг Галактического центра, которая, как полагают, содержит сверхмассивную черную дыру под названием Стрелец А*. Млечный Путь содержит от 100 до 400 миллиардов звезд, но точное количество определить сложно из-за огромных размеров галактики и присутствия пыли, которая закрывает нам обзор.

"Наше понимание структуры Млечного Пути значительно улучшилось благодаря развитию галактических наблюдений за последние десятилетия. Благодаря близости к нашей родной галактике мы можем изучать субструктуры Млечного Пути (например, высоту диска, спиральные рукава и бар/Х-образная форма) очень подробно, однако по той же причине глобальная картина структуры галактики все еще неполная", - пишут исследователи в статье.

Положение Солнца, встроенного в диск, приводит к сильному поглощению света в направлении самой плотной области галактики, и, таким образом, сбор данных из больших выборок звезд в широком пространственном диапазоне является дорогостоящим с точки зрения времени наблюдения.

Радиальный профиль поверхностной яркости по всей галактике, основной наблюдаемый объект галактик, который содержит богатую информацию об истории их сборки и который легко получить по их изображениям, уже давно отсутствует в галактике Млечный Путь.

В статье исследователи описывают, как они измерили яркость всех частей нашей галактики и провели перепись красных гигантов, разбросанных по Млечному Пути. Они обнаружили, что выпуклость в центре галактики не так плотно упакована, как казалось на первый взгляд, а также более плоская. Таким образом, Млечный Путь имеет больший радиус полусвета, чем мы знали.

Радиус полусвета - это мера, используемая в астрономии для описания размера астрономического объекта и определяемая как радиус, в пределах которого излучается половина общего света (или светимости) объекта. Другими словами, это расстояние от центра объекта до точки, в которой половина общего света объекта содержится в сфере этого радиуса.

"Поскольку внутренний профиль диска уплощается, полусветовой радиус Млечного Пути значительно больше, чем можно было бы ожидать из изображения структуры Млечного Пути с выпуклостью и одноэкспоненциальными толстыми и тонкими компонентами диска. Мы также подтверждаем, что история роста размера Млечного Пути в целом соответствует галактикам с большим красным смещением, но с систематически меньшими размерами. Наши результаты показывают, что Млечный Путь имеет более сложную радиальную структуру и больший размер, чем ожидалось ранее", - написали они.

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