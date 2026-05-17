В древнем хранилище сокровищ ученые обнаружили странный металл, которого нет в нашем мире

Среди сокровищ из блестящих золотых предметов иберийской бронзовой эпохи пара поврежденных коррозией вещей, вероятно, является самой ценной из всех. По словам исследователей, матовый браслет и ржавая полая полусфера, украшенная золотом, выкованы не из металла, добытого из-под земли, а из железа из метеоритов, упавших с неба. Об этом пишет Science alert.

"Открытие, возглавляемое ныне уже пенсионером, бывшим руководителем отдела консервации Национального археологического музея Испании Сальвадором Ровира-Ллоренсом, было опубликовано в статье 2024 года и свидетельствует о том, что технологии и методы металлообработки на Иберийском полуострове более 3000 лет назад были гораздо совершеннее, чем мы считали", - отмечается в материале.

"Сокровище Вильены", как называют коллекцию из 66 преимущественно золотых предметов, было обнаружено более 60 лет назад, в 1963 году, на территории современного Аликанте в Испании. С тех пор его считают одним из важнейших образцов ювелирного искусства бронзового века на Иберийском полуострове и во всей Европе.

Однако определить возраст коллекции было довольно сложно из-за двух предметов - небольшой полой полусферы, которая, как считается, была частью скипетра или рукояти меча, а также единственного браслета, похожего на торк.

В то же время оба имеют то, что археологи описывают как "железный" вид, то есть кажется, что они сделаны из железа.

Известно, что на Иберийском полуострове железная эпоха, когда выплавленное железо начало вытеснять бронзу, началась лишь около 850 года до н. э.

Также проблема заключается в том, что возраст золотых предметов датируется периодом между 1500 и 1200 годами до н. э. Поэтому определение места этих артефактов, имеющих вид железа, в контексте клада из Вильены стало настоящей загадкой.

"Однако железная руда из земной коры - не единственный источник ковкого железа. В мире существует немало железных артефактов, датируемых до железного века, которые были выкованы из материала метеоритов. Пожалуй, самым известным является метеоритный железный кинжал фараона Тутанхамона, но существуют и другие виды оружия бронзового века, изготовленные из этого материала, и они были очень высоко ценимы", - отмечается в публикации.

Поэтому исследователям Муниципальный археологический музей Вильены разрешил тщательно изучить оба артефакта и определить, сколько именно никеля они содержат.

Они взяли образцы обоих артефактов и подвергли материал масс-спектрометрии, чтобы определить их состав. Несмотря на высокую степень коррозии, изменяющую элементный состав артефакта, результаты доказывают, что и полусфера, и браслет были изготовлены из метеоритного железа.

"Это однозначно решает дилемму относительно того, как эти два артефакта соотносятся с остальной частью коллекции: они были изготовлены примерно в один и тот же период, который датируется примерно 1400–1200 годами до н. э.", - добавляют в материале.

Ученые объяснили:

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что шапка и браслет из клада Вильены на сегодняшний день являются первыми двумя предметами на Иберийском полуострове, которые можно отнести к метеоритному железу, что согласуется с хронологией поздней бронзовой эпохи, предшествовавшей началу массового производства земного железа".

Однако из-за сильной коррозии предметов результаты не являются точными.

