В частности в этом месте были обнаружены остатки нескольких домов.

В Дании археологам удалось найти выложенный камнем подвал на 5000-летнем поселении. Эта находка демонстрирует значительный прорыв в строительных технологиях в древней Скандинавии, пишет The Independent, ссылаясь на исследование в журнале Radiocarbon.

Во время раскопок на участке Нюгордсвей 3 обнаружили остатки нескольких древних домов, которые имеют признаки культуры воронковидной посуды, к примеру, внутренние столбы, которые держат большую крышу. Полы, скорее всего, сделаны из уплотненной смеси песка и глины, которая называется суглинок. В наше время его используют как материал для пола.

"Место, на котором были построены эти сооружения, похоже, было выбрано стратегически, с небольшим возвышением, что обеспечивает вид на окружающую местность и держит его над зоной затопления близлежащих болот и ручьев", - добавили в издании.

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Также археологи нашли примерно тысячу артефактов на этом месте, среди которых кремневые орудия труда, глиняные черепки, а также окаменелые морские ежи, почти все они находились вокруг затонувшего, вымощенного камнем объекта.

Скорее всего, это подземное сооружение имело стабильную температуру и было изолировано от сезонных климатических колебаний, а также предназначалось для хранения пищевых продуктов. Ученые считают, что такое сооружение могло использоваться как холодильник летом и зимой.

"Если это будет подтверждено дальнейшими исследованиями, сооружение можно будет считать одним из древнейших подвалов, построенных в Европе, что знаменует собой гигантский технологический скачок в сохранении ресурсов", - подчеркнули в материале.

Кроме того, есть доказательства того, что на этом месте находилась гораздо более древняя структура ограждения, которая имела семь параллельных линий, датируемая между 3600 и 3500 годами до нашей эры.

"Археологические результаты из Нюгордсвей 3 дают важное представление о сооружениях и особенностях неолитической Дании. Тот факт, что на этом месте присутствовало подземное сооружение, подчеркивает, насколько каждый участок может расширить наши знания о каменном веке", - отметили ученые.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, в Китае археологи раскопали более 100 нефритовых реликвий в городе Чифен. Такое открытие может раскрыть всю правду о том, как были сформированы китайские цивилизации.

Также сообщалось, что на севере Франции археологи нашли 200-летнее послание от коллеги из другого века. Оказалось, что записку написал археолог П.Ж. Фер, который проводил раскопки на месте находки в Сите-де-Лиме в январе 1825 года.

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