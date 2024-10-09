В частности были найдены и фигурки драконов из нефрита.

Археологи раскопали более 100 нефритовых реликвий в городе Чифэн, который находится на севере Китая. Такое открытие, сделанное на древнем захоронении, которому 5 тысяч лет, может раскрыть всю правду о том, как были сформированы китайские цивилизации, пишет dailymail.

Как стало известно, захоронение состояло из круглой гробницы и жертвенника, что говорит о доисторической культуре Хуншань, которая датируется в этом регионе примерно 3000 лет до н.э.

"Реликвии были похожи на древние артефакты, ранее найденные в других провинциях, и предполагают, что культура Хуншаня черпала вдохновение в трех других обществах, которые живут по меньшей мере в 100 милях отсюда", - рассказали в материале.

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Также команда исследователей выяснила, что цивилизация Хуншань могла обмениваться художественными идеями с культурами Яншао и Лянчжу. Кроме того, ученые из Института археологии Китайской академии общественных наук обнаружили нефритовые реликвии на месте захоронения Юаньбаошань, а также руины, глиняную посуду и останки людей. Среди реликвий, которые нашли в круглой гробнице, были три нефритовых дракона, однако их вид был более пухлым и свиноподобным чем тот, что изготавливают в наше время.

В издании напомнили, что в Китае нефритовые драконы были символом удачи, защиты от злых духов. Кроме того, люди считали, что эти драконы соединяют физический и духовный миры после смерти.

Археологические находки - последние новости

Как писал УНИАН, археологи нашли тронный зал с фресками древней перуанской женщины-лидера. Отмечается, что тронный зал был обнаружен в городе Паньямарка, который был центром культуры Моче.

Также сообщалось, что на севере Франции археологи нашли небольшой стеклянный флакон, в котором было послание 200-летней давности. Эту записку написал археолог П.Ж. Фер, который проводил раскопки на месте находки в Сите-де-Лиме в январе 1825 года.

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