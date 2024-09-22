По словам исследователей, такое явление в археологии является довольно редким.

На севере Франции археологи нашли небольшой стеклянный флакон, в котором было послание 200-летней давности от коллеги из другого века, пишет издание Interesting Ingineering.

Как стало известно, записку написал археолог П.Ж. Фер, который проводил раскопки на месте находки в Сите-де-Лиме в январе 1825 года.

"Теперь археолог Гийом Блондель возглавил команду волонтеров, которые раскапывали участок Camp de César возле пляжа Puys в Дьеппе. Они проводили эти раскопки как аварийно-спасательные, поскольку эрозия скалы угрожала объекту. Во время работы археологи откопали большинство фрагментов галльской керамики. Во время одной из таких экспедиций один из студентов нашел круглый ободок от горшка. Для этого он использовал овальный кусок, который поднимался от центра", - рассказали в материале.

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Осмотрев его, Блондель понял, что это не галльская керамика, а, скорее всего, маленькая глазурованная чашка, из которой торчал прозрачный стеклянный предмет. Исследователь описал находку 200-летнего послания как "магический" момент.

"Мы знали, что здесь проводились раскопки в прошлом, но найти это послание 200-летней давности... это было полной неожиданностью. Иногда вы видите такие капсулы времени, которые оставляют плотники, когда строят дома. Но в археологии это очень редкое явление. Большинство археологов предпочитают думать, что за ними никто не придет, потому что они сделали всю работу!", - подчеркнул Блондель.

Археологические находки - последние новости

Также сообщалось, что в Германии археологи обнаружили могилу, мужчина в которой был похоронен с большим камнем на груди. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы помешать ему "восстать из мертвых". По словам археологов, страх перед такими "зомби" в Европе возник в период между XVI и XVIII веками.

Кроме того, археологи нашли в Египте 3000-летний форт для защиты от таинственных "морских народов". Кроме того, они обнаружили несколько артефактов и личных вещей, которые принадлежали египетским солдатам, в Западной дельте Нила.

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