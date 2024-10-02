Археологи нашли древний тронный зал перуанской женщины-лидера/  фото Лиза Тревер

Археологи в ходе исследований в Перу нашли тронный зал с фресками древней перуанской женщины-лидера. Как пишет Interesting Engineering, открытие было сделано исследовательским проектом "Археологические ландшафты Паньямарки", это первый в своем роде тронный зал высокопоставленной женщины-лидера, когда-либо обнаруженный в перуанском городе.

Тронный зал был обнаружен в городе Паньямарка, который являлся центром культуры Моче, процветающей в северном Перу между 350 и 850 годами н. э.

"Стены и колонны, окружающие трон, демонстрируют "четыре разные сцены могущественной женщины", что указывает на ее роль лидера и покровителя искусств. В одной сцене женщина изображена принимающей посетителей в процессии, а в другой — сидящей на троне", - говорится в статье.

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фото Лиза Тревер

Как отмечает Лиза Тревер, профессор истории искусств в Колумбийском университете, росписи на стенах "переворачивают наши ожидания относительно гендерных ролей в древнем мире Моче".

Как говорится в пресс-релизе, ученые еще не определили, является ли женщина, изображенная на стенах тронного зала, человеком или мифическим существом (жрицей, богиней или королевой).

фото Лиза Тревер

"Но физические доказательства наличия трона, включая эрозию его задней опоры и обнаружение бус из зеленого камня, тонких нитей и даже человеческих волос, ясно указывают на то, что на нем сидел реальный живой человек, — и все доказательства указывают на женщину-лидера Паньямарки в седьмом веке", - добавляют исследователи.

Еще одной важной находкой Паньямарки является "Зал плетеных змей". В нем есть колонны, украшенные переплетающимися змеями и человеческими ногами, а также другими мотивами, такими как воины и "антропоморфное оружие". Этот зал, вероятно, служил местом сбора и наблюдения для элиты.

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