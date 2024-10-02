Это первый в своем роде тронный зал высокопоставленной женщины-лидера, когда-либо обнаруженный перуанском городе.

Археологи в ходе исследований в Перу нашли тронный зал с фресками древней перуанской женщины-лидера. Как пишет Interesting Engineering, открытие было сделано исследовательским проектом "Археологические ландшафты Паньямарки", это первый в своем роде тронный зал высокопоставленной женщины-лидера, когда-либо обнаруженный в перуанском городе.

Тронный зал был обнаружен в городе Паньямарка, который являлся центром культуры Моче, процветающей в северном Перу между 350 и 850 годами н. э.

"Стены и колонны, окружающие трон, демонстрируют "четыре разные сцены могущественной женщины", что указывает на ее роль лидера и покровителя искусств. В одной сцене женщина изображена принимающей посетителей в процессии, а в другой — сидящей на троне", - говорится в статье.

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Как отмечает Лиза Тревер, профессор истории искусств в Колумбийском университете, росписи на стенах "переворачивают наши ожидания относительно гендерных ролей в древнем мире Моче".

Как говорится в пресс-релизе, ученые еще не определили, является ли женщина, изображенная на стенах тронного зала, человеком или мифическим существом (жрицей, богиней или королевой).

"Но физические доказательства наличия трона, включая эрозию его задней опоры и обнаружение бус из зеленого камня, тонких нитей и даже человеческих волос, ясно указывают на то, что на нем сидел реальный живой человек, — и все доказательства указывают на женщину-лидера Паньямарки в седьмом веке", - добавляют исследователи.

Еще одной важной находкой Паньямарки является "Зал плетеных змей". В нем есть колонны, украшенные переплетающимися змеями и человеческими ногами, а также другими мотивами, такими как воины и "антропоморфное оружие". Этот зал, вероятно, служил местом сбора и наблюдения для элиты.

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