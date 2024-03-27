Дело в том, что у римлян была оригинальная технология изготовления цемента, которая серьезно отличалась от общепринятой.

В Помпеях археологи обнаружили строительную площадку, которая проливает свет на строительные технологии, использовавшиеся римлянами при возведении таких знаковых сооружений, как Колизей и Пантеон.

Как сообщило министерство культуры Италии, вероятно, работало это место вплоть до 79 года нашей эры, когда произошло извержение вулкана Везувий, разрушившее Помпеи, передает Reuters.

В частности, на месте стройплощадки ученые нашли рабочие инструменты, сложенную черепицу, туфовый кирпич, а также кучи извести и камней, использованных для строительства стен.

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Дело в том, что у римлян была оригинальная технология изготовления цемента, заявили в министерстве, ссылаясь на выводы археологов. Бетон изготавливался методом "горячего смешивания", при котором негашеную известь первоначально смешивали с сухим пуццоланом или пуццолановой золой, а воду добавляли незадолго до возведения стен. Это означало, что во время строительства стены смесь извести, пуццолана и камней была еще горячей из-за термической реакции. Это помогало ему высохнуть быстрее, сократив время строительства конструкции.

Ученые напомнили, что обычно известь гасят в воде задолго до ее использования в строительстве.

Габриэль Зухтригель, директор раскопок в Помпеях, сказал, что последняя находка "помогает понять многие аспекты великой Римской империи, и не в последнюю очередь использование бетона". "Без бетона у нас не было бы ни Колизея, ни Пантеона, ни Терм Каракаллы", - отметил он.

Археологи также нашли кувшины, которые использовались для "гашения" извести для штукатурки, а также для хранения других инструментов: от свинцовых гирь, используемых для возведения идеально вертикальной стены, до железных мотыг для приготовления строительного раствора.

Другие новости о находках в Помпеях

В Помпеях во время раскопок специалисты нашли дом с печью, фресками и расписанными стенами. Также на месте находки были выявлены три человеческих скелета. Как предположили археологи, до извержения Везувия этот дом принадлежал богатому торговцу. Находка сделана в секторе города, где раскопки велись более 100 лет назад и возобновились только в начале 2023 года.

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