Австралийской компании удалось "воскресить" плоть давно вымершего гиганта.

Австралийская компания Vow "воскресила" плоть мамонта и приготовила из нее гигантскую фрикадельку. Об этом сообщает The Guardian.

Цель проекта - продемонстрировать потенциал мяса, выращенного из клеток, без забоя животных, а также подчеркнуть связь между крупномасштабным животноводством, уничтожением дикой природы и климатическим кризисом.

Как сообщается, австралийская компания уже исследовала потенциал более 50 видов, включая альпаку, буйвола, крокодила, кенгуру, павлина и различные виды рыб.

Видео дня

Первым культивируемым мясом, которое будет продаваться, станет японская перепелка, которая появится в ресторанах Сингапура уже в этом году.

"Цель состоит в том, чтобы перевести несколько миллиардов мясоедов с потребления обычного животного белка на продукты, которые можно производить в электрифицированных системах", - говорят исследователи.

Для создания мяса мамонта ученые взяли ДНК миоглобина - ключевого мышечного белка, придающего мясу его вкус,- и заполнили несколько пробелов, используя ДНК современного слона.

Отмечается, что никто еще не пробовал фрикадельку из мамонта. "Мы не видели этого белка тысячи лет. Поэтому мы понятия не имеем, как наша иммунная система отреагирует, когда мы его съедим", - говорят ученые.

Уникальная мумия мамонта из Канады - что о ней известно

Как сообщал УНИАН, летом 2022 года на золотых приисках в Канаде нашли хорошо сохранившиеся оcтанки мамонтенка.

Ученые установили, что останки детеныша мамонта пролежали в вечной мерзлоте более 30 тысяч лет. При этом его мумия прекрасно сохранилась. У мамонтенка сохранились когти, шкура, шерсть, туловище и даже кишки, наполненные травой.

Вас также могут заинтересовать новости: