Стартовал шаттл ”Атлантис” (фото экипажа)
22:36, 07 февраля 2008Наука и IT
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В экипаже два представителя ЕКА
Шаттл "Атлантис" успешно стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США. Об этом сообщается на сайте NASA.
Командир экипажа шаттла - Стив Фрик, пилотирует "Атлантис" Алан Пойндекстер. В экипаж также входят бортинженеры Леланд Мелвин, Рекс Уолхайм, Стэнли Лав и астронавты Европейского космического агентства немец Ганс Шлегель и француз Леопольд Аартс.
|Слева направо: Леопольд Аартс, Стенли Лав, Ганс Шлегель, Рекс Уоллхайм, Леланд Мелвин, Алан Пойндекстер, Стивен Фрик
Ожидается, что космическая лаборатория будет извлечена из грузового отсека шаттла и пристыкована к МКС совместными усилиями находящихся на орбите космонавтов и астронавтов.
Изначально запуск "Атлантиса" с космодрома на мысе Канаверал был запланирован на 6 декабря 2007 года, но с тех пор несколько раз переносился.
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