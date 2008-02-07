Стартовал шаттл ”Атлантис” (фото экипажа)

Шаттл "Атлантис" успешно стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США. Об этом сообщается на сайте NASA.

Командир экипажа шаттла - Стив Фрик, пилотирует "Атлантис" Алан Пойндекстер. В экипаж также входят бортинженеры Леланд Мелвин, Рекс Уолхайм, Стэнли Лав и астронавты Европейского космического агентства немец Ганс Шлегель и француз Леопольд Аартс.

Основной задачей готовящейся экспедиции станет вывод на орбиту и монтаж на МКС "Коламбуса" - европейского модуля станции, предназначенного для ведения научных экспериментов.

Ожидается, что космическая лаборатория будет извлечена из грузового отсека шаттла и пристыкована к МКС совместными усилиями находящихся на орбите космонавтов и астронавтов.

Изначально запуск "Атлантиса" с космодрома на мысе Канаверал был запланирован на 6 декабря 2007 года, но с тех пор несколько раз переносился.

Лента.ру