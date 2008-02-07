У Черновецкого придумали, как расширить мост Патона

К 2012 году столичная власть планирует на 25% увеличить пропускную способность мостов через Днепр, расширив мост Патона за счет четырех дополнительных полос (по две с каждой стороны моста) на самостоятельных конструкциях.

Об этом сообщил заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ в интервью «Газете по-киевски».

Кроме того, по его словам, в планах - сдача как минимум на год раньше Подольско-Воскресенского моста. «Его строительство ведется 24 часа в сутки», - подчеркнул О.ДОВГИЙ, добавив, что был найден подрядчик, предложивший «новые технологии, учитывающие ширину Днепра и состояние подводных грунтов». Также, по его словам, планируется сооружение первого в Украине тоннеля под Днепром. «Киевский бюджет-2008 во многом ориентирован именно на решение транспортных проблем. На это заложено почти 6 млрд. грн.», - отметил секретарь Киевсовета.

Также, по его словам, «до конца этого года будет установлена единая автоматизированная система управления транспортом, которая снимет необходимость ручного регулирования сотрудниками ГАИ. Эта система позволит на 20-30% уменьшить задержки транспорта, в том числе общественного - на 18-20%».

«Уже в этом году, с 1 марта, будет ограничен въезд в дневное время грузового транспорта в город в радиусе 50 км. Это 250 тыс. машин. Такая мера снизит нагрузки на город еще на 15-20%. К Евро-2012 мы обновим весь подвижной состав общественного транспорта», - отметил О.ДОВГИЙ.

По его словам, во время Евро-2012 в Киеве «все службы должны работать как часы: от пожарных машин и новых карет скорой помощи, до вертолетов - медицинских и милицейских. И это не прихоть. Таковы требования и условия УЕФА». О.ДОВГИЙ также подчеркнул, что «самая главная задача для власти сейчас - привлечение инвестиций». Проведение чемпионата Европы по футболу, подчеркнул секретарь Киевсовета, «это уникальный шанс для Киева сделать рывок в будущее», сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета.