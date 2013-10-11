Facebook отменила опцию, позволяющую скрывать свой профиль

Пользователи социальной сети Facebook больше не смогут "прятать" свои страницы. Компания отменила опцию, позволяющую скрывать свой профиль в поисковой системе. Другими словами, теперь пользователи могут вбить в поисковике имя и фамилию разыскиваемого человека и частично увидеть его "таймлайн" - главную фотографию, интересы и т.д, пишет ИТАР-ТАСС.

Инженеры соцсети поспешили успокоить пользователей, заметив, что функция блокировки сохраняется. Люди, находящиеся в "черном списке", по-прежнему не смогут видеть профиль тех, кто их заблокировал.

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В Facebook объяснили данное решение намерением улучшить безопасность пользователей. "Мы пришли к выводу, что прежняя настройка не гарантировала невозможность доступа незнакомцев к частичному просматриванию аккаунта, предоставляя ложное чувство безопасности", - подчеркнули представители сети. Настройка, по данным Facebook, не исключала возможность найти человека другими способами.

В компании напомнили, что "лучший способ контролировать доступ к своей информации - выбирать в настройках приватности только друзей или тех людей, кто может смотреть закаченные файлы, видео, обновление статусов". Кроме того, при пополнении профиля новыми фотографиями, не стоит забывать о том, с кем собираетесь делиться файлом, чтобы избежать их публичного появления в "таймлайне".

Компании Google, Yahoo!, Facebook и Microsoft попросили у властей разрешения на обнародование информации о получаемых ими запросах со стороны спецслужб. Соответствующие прошения были направлены ими в Суд по надзору за деятельностью иностранных разведок (FISA).

"Мы убеждены в том, что общественность вправе знать больше о правительственных программах",- говорится в обращении Facebook.

"Сокрытие таких данных порождает недоверие и подозрительность",- отметила, со своей стороны, Yahoo!.

Компании, в частности, добиваются предоставления им права на публикацию сведений о количестве упомянутых запросов, удовлетворенных судом, а также статистики о количестве аккаунтов пользователей, затронутых вынесенными этой судебной инстанцией решениями.