Facebook разрешил пользователям править посты после публикации
В Facebook появилась возможность редактировать опубликованные ранее посты. Соответствующая опция была добавлена на сайт социальной сети, а также в мобильное приложение Facebook для Android.
Как сообщают пользователи, историю изменений того или иного поста теперь можно будет посмотреть, нажав на специальную ссылку рядом со временем публикации сообщения.
Ранее для того, чтобы внести изменения в пост, пользователи должны были удалить его, внести правки и опубликовать заново. Таким образом, терялись все оставленные под постом комментарии и все «заработанные» лайки, сообщает Лента.ру.
Пока новая функция доступна в тестовом режиме для ограниченного числа пользователей. Ожидается, что в скором времени возможность редактировать опубликованные сообщения появится также в приложении социальной сети для iOS.
В июне 2012 года в Facebook появилась возможность редактировать оставленные под постами и фотографиями комментарии. До появления функции пользователи могли внести изменения в комментарий только удалив его и оставив новый.
Социальная сеть Facebook была запущена в 2004 году и является самой популярной соцсетью в мире. Всего на сайте зарегистрировано более одного миллиарда пользователей.