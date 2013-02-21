Милиция советует бухгалтерам использовать лицензионное ПО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал начальник данного управления Максим Литвинов во время брифинга.

“Необходимо использовать лицензионное программное обеспечение. Я не говорю, что это панацея, которая полностью позволит прекратить эти преступления, но иногда бухгалтер, у которого установлено нелицензионное ПО, затем, обращаясь к правоохранителям, сам попадает под риски, когда будет экспертиза компьютера, и тогда уже сам директор будет отвечать за другое преступление”, - сообщил он.

М.Литвинов также отметил, что использование лицензионного программного обеспечения, как для обычных пользователей банковских услуг, так и для бухгалтеров предприятий, уменьшает риски стать жертвами хакеров или вирусных программ, с помощью которых мошенники могут завладеть деньгами.

Кроме того, М.Литвинов предупредил, что некоторые мошенники звонят клиентам банков и, представляясь сотрудниками финансовых учреждений, просят предоставить банковские данные клиентов.

“В таком случае, если мошенникам удалось завладеть информацией, нужно позвонить по телефону в контактный центр банка и перевести счет в ручной режим. Это неудобно, но на этом этапе наиболее целесообразно”, - отметил М.Литвинов.

Он констатировал, что в текущем году было зафиксировано 23 факта несанкционированного списания средств со счетов предприятий на общую сумму более 12,5 млн грн, из которых уже удалось вернуть пострадавшим почти 9,2 млн грн, что составляет 73% общей суммы похищенных средств.