Apple откроет китайским властям доступ к данным пользователей в iCloud

Американская компания Apple подтвердила информацию о том, что собирается открыть государственным китайским компаниям доступ к данным пользователей, хранящихся в iCloud.

Такое решение продиктовано правилами, регулирующими исчисление "облачных" данных, действующими в стране, сообщает BBC.

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Как отмечает издание, правила китайской кибернетики, введенные в июле прошлого года, включают требование к компаниям хранить все данные в пределах Китая. Поэтому Apple откроет доступ к данным iCloud фирме Cloud Big Data (GCBD), которая принадлежит провинциальному правительству Гуйчжоу на юге Китая, где компания Apple открыла в прошлом году информационный центр на сумму 1 миллиардов долларов США, чтобы выполнить правила.

Данные iCloud будут переданы с 28 февраля, сообщает издание. Клиентам, которые проживают в материковом Китае, которые не хотят пользоваться iCloud в связи с эксплуатацией данных GCBD, будет предоставлена возможность отказаться от своей учетной записи.