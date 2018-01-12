Apple откроет китайским властям доступ к данным пользователей в iCloud

13:02, 12 января 2018
Наука и IT
118 0

В компании отметили, что учетные записи iCloud, зарегистрированные за пределами Китая, затрагиваться не будут.

Иллюстрация REUTERS

Американская компания Apple подтвердила информацию о том, что собирается открыть государственным китайским компаниям доступ к данным пользователей, хранящихся в iCloud.

Такое решение продиктовано правилами, регулирующими исчисление "облачных" данных, действующими в стране, сообщает BBC.

Читайте такжеВ Apple признали наличие уязвимостей в процессорах на своих устройствах

Как отмечает издание, правила китайской кибернетики, введенные в июле прошлого года, включают требование к компаниям хранить все данные в пределах Китая. Поэтому Apple откроет доступ к данным iCloud фирме Cloud Big Data (GCBD), которая принадлежит провинциальному правительству Гуйчжоу на юге Китая, где компания Apple открыла в прошлом году информационный центр на сумму 1 миллиардов долларов США, чтобы выполнить правила.

Данные iCloud будут переданы с 28 февраля, сообщает издание. Клиентам, которые проживают в материковом Китае, которые не хотят пользоваться iCloud в связи с эксплуатацией данных GCBD, будет предоставлена возможность отказаться от своей учетной записи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Apple откроет данные iCloud