Во Франции начали расследование против Apple из-за замедления iPhone

Прокуратура Парижа организовала предварительное расследование в отношении американской корпорации Apple.

Об этом сообщают французская радиостанция Europe 1 и британское агентство Reuters со ссылкой на судебные источники, передает РБК.

Расследование, как уточняет Europe 1, было связано с обращением в парижское надзорное ведомство ассоциации под названием «Стоп программе устаревания» (Halte à l'obsolescence programmée — HOP). Оно, по данным радиостанции, было передано в прокуратуру 27 декабря прошлого года.

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Apple, как утверждали в нем представители HOP, «добровольно замедляет производительность и жизнь смартфонов, чтобы ускорить их замену [пользователями]».

«Apple внедрила глобальную стратегию устаревания, запланированную на увеличение продаж», - утверждали тогда также в ассоциации, подчеркивая, что американская корпорация, по их мнению, должна понести ответственность за все "некачественные" iPhone, проданные во Франции с момента вступления в силу в стране закона, считающего намеренное замедление работы техники производителем преступлением (эта норма была обнародована во Франции 17 августа 2017 года).

Предварительное расследование по этому обращению парижская прокуратура, по данным Europe 1, начала 5 января. Дело было поручено национальной службе расследований Генерального директората Франции по вопросам конкуренции, потребителей и контроля за мошенничеством (DGCCRF), уточняет радиостанция, замечая, что расследование ведется по статье «обман».

Ранее компания Apple призналась, что снижает производительность предыдущих поколений iPhone на более новых операционных системах iOS для продления срока работы телефона и удобства пользователей.