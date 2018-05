Ученые выяснили, какое животное было первым на Земле

Ученые с помощью генетического анализа узнали, какое животное было первым на Земле.

Результаты исследования поставили точку в почти десятилетней дискуссии относительно того, кто же именно инициировал так называемое семейное дерево животных - медузы или губки, передает Live Science.

Отмечается, что до сих пор "первенство" отдавалось губкам, потому что их тело чрезвычайно простое в сравнении с другими животными. Во время исследования ученые проанализировали тысячи генов различных животных, чтобы выяснить, чьи именно гены - губки или медузы - самые распространенные.

Но новый детальный генетический анализ показал, что гребенчатые медузы эволюционировали первыми.

