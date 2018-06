Ученые зафиксировали эволюцию в сторону упрощения

Уникальную стратегию эволюции в сторону упрощения зафиксировали американские ученые. Согласно результатам исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences, крупное животное превратилось в одноклеточного паразита.

Читайте такжеНигерийский математик заявил о решении одной из "проблем тысячелетия"

Ученые из Университета Канзаса секвенировали геном паразитов Myxozoa и выяснили, что те принадлежат к типу стрекающих (Cnidaria), куда входят медузы, коралловые полипы и анемоны. Об этом сообщает Lenta.ru.

Доказано, что Myxozoa не только сократили свой размер с нескольких миллионов до нескольких штук клеток (10-20 микрон в диаметре), но и уменьшили свой геном на 90%, сделав его одним из самых маленьких в мире животных — около 20 миллионов базовых пар (у обычных стрекающих — более 300 миллионов).

При этом Myxozoa сохранили важнейшую особенность медуз —нематоциты (стрекающие клетки), наряду с необходимыми для их создания генами.

После открытия микроскопических медуз биологам придется пересмотреть общепринятое определение животного: у них отсутствуют многие свойства, определяющие развитие организма.

Автор исследования также отметила, что трансформация Myxozoa, при всей своей уникальности, может оказаться не единичным случаем, а достаточно распространенной (хоть и малоизвестной) стратегией эволюции.