Сегодня миру покажут iPhone 7 и Apple Watch 2: прямая трансляция презентации Apple

Онлайн-трансляция презентации Apple, которая начнется в 20.00 по Киеву, будет доступна на УНИАН.

В этом году Apple оформила приглашение фразой «Увидимся седьмого» (See you on the 7th). Фанаты полагают, что сама дата презентации — намёк на появление iPhone 7. Кроме того, ряд аналитиков настаивают, что размытый логотип яблока на заднем плане свидетельствует о том, что значительные улучшения получит камера: в частности - ночная съемка.

Традиционно начальная часть выступления Тима Кука будет посвящена экономическим успехам Apple, как нет сомнений, что в основном презентация будет посвящена именно iPhone 7 и, возможно, Apple Watch 2.

Загадочный iPhone 7

Ожидается, что внешний облик iPhone 7 не претерпит радикальных изменений по сравнению с iPhone 6 и iPhone 6s. Но в то же время аналитики дают прогнозы о том, что устройство может лишиться кнопки (в прямом смысле этого слова) Home а также аудиовыхода.

Что касается камеры, то она, скорее всего, будет состоять из двух объективов, с оптической широкоугольной стабилизацией, улучшеной вспышкой и целыми 12-ю мегапикселями.

Главная интрига презентации Apple — iPhone 7 якобы без разъема 3,5 мм. Но сказать что-то об этом сложно: останется он или нет, узнаем только на презентации. Авторитетные аналитики подтвержают, что в новом iPhone отверстия для наушников не будет. Ожидается, что для прослушивания музыки компания укомплектует iPhone недорогими наушниками EarPods с коннектором Lightning.

Апгрейд Apple Watch

Оригинальным Apple Watch уже почти два года, но, вероятно, их ждёт та же участь, что и iPhone 7. Внешне часы останутся прежними, тогда как начинка получит изменения. Похоже, компания собирается уйти от позиционирования часов как устройства для связи и продвигать их как фитнес-гаджет.

Apple Watch 2 получат GPS-модуль, который сделает их более самостоятельным устройством, что будет очень полезно, например, для бегунов. Также часы станут гораздо производительнее за счёт нового процессора и избавятся от медлительности, присущей первому поколению. Есть слухи, что Apple Watch 2 получат барометр, более ёмкую батарею и водонепроницаемость, но они мало чем подтверждены.

Разговоры вокруг "оси"

На презентации новых iPhone Apple анонсирует обновления своих операционных систем. В этот раз нас ждёт немало изменений в каждой из них. Больше всего их в iOS 10.

С экрана блокировки исчезло привычное Slide to unlock. Теперь iPhone можно разблокировать нажатием на кнопку Home, а в новых моделях экран так и вовсе пробуждается, если лежащий на столе смартфон просто взять в руку.

Siri в iOS 10 поумнела и научилась взаимодействовать со сторонними приложениями. Также большой апдейт получила служба iMessage и «Фото».

Компьютеры пока подождут

Чего не стоит ждать, так это серьезного обновления ноутбуков и десктопов Apple. Если оно даже и произойдет, то скорее всего будет отмечено рядовым пресс-релизом спустя некоторое время, либо представлено на отдельном мероприятии где-то в октябре.

Схожего мнения придерживаются и аналитики, опрошенные изданием Bloomberg, причем они говорят и о появлении нового поколения iMac 5K.

Что касается обновленного MacBook Pro Retina, на него возлагают большие надежды: и сенсорную OLED-панель, и дизайн как у 12-дюймового MacBook, и улучшенные технические характеристики.

Также, скорее всего, будут упомянуты грядущие обновления всех четырех операционных систем Apple, включая tvOS.