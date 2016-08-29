Apple объявила дату презентации iPhone 7

Об этом сообщает телеканал CNBC, который получил от Apple соответствующее приглашение, передает РБК.

Как ожидается, на мероприятии компания покажет новый iPhone, который скорее всего, получит, название iPhone 7. Однако компания традиционно хранит в секрете информацию о новом смартфоне до презентации.

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Как говорится в приглашении, мероприятие состоится в Сан-Франциско в 10:00 утра по местному времени.

По данным СМИ, компания также может представить Apple Watch 2 и новый MacBook Pro.

Как сообщал УНИАН, по данным инсайдера, Apple запустит в продажу iPhone7 в странах "первой волны" уже 16 сентября.