Завтра Apple покажет iPhone 7: все, чего следует ожидать от нового поколения смартфонов (фото, видео)

Презентация начнется в Сан-Франциско в 10:00 по местному времени (20:00 по Киеву).

Точно предсказать, что подготовила компания для своих поклонников невозможно, но УНИАН собрал все, что предположительно известно о самой ожидаемой новинке - новом поколении смартфонов iPhone.

Дизайн

Ожидается, что внешний облик iPhone 7 не претерпит радикальных изменений по сравнению с iPhone 6 и iPhone 6s. Но в то же время аналитики дают прогнозы о том, что устройство может лишиться кнопки (в прямом смысле этого слова) Home а также аудиовыхода.

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Авторитетный южнокорейский аналитик Мин Чи Куо прогнозирует, что кнопка Home станет неподвижной, как и трекпады.

При этом ожидается, что телефон станет еще тоньше и легче. Варианты цветов корпуса: Белый, Серый “Космос”, Черный, Розовый и Фиолетовый

Камера

Что касается камеры, то она, скорее всего, будет состоять из двух объективов, с оптической широкоугольной стабилизацией, улучшеной вспышкой и целыми 12-ю мегапикселями.

Кроме того, новинка будет обладать 2-3-кратным оптическим зумом.

Вспышка в камере обзаведется четырьмя LED светодиодами — два будут отвечать за холодные тона, а два за теплые

Память

Ожидается, что базовая модель iPhone 7 получит накопитель на 32 Гб. Также, по мнению аналитиков, будут доступны варианты на 128 и 256 Гб. Пока непонятно, увеличит ли Apple количество оперативной памяти, но в старшей 5,5-дюймовой модели без 3 ГБ вряд ли обойдется.

"Сердце" смартфона

Безусловно, Apple обновит и процессор в новом iPhonе 7. При этом логично предположить, что называться он будет A10; c 2-мя ядрами и частотой не меньше 2,4 ГГц.

Водонепроницаемость

Естественно, iPhone 7 получит улучшенную защиту от воды и пыли по стандарту IPX7 — такой используется в Apple Watch. Таким образом, со смартфоном можно будет ходить душ, купаться, погружая в воду на глубину до метра, а также не опасаться падений в песок и грязь.

Аудиоразъем

Главная интрига презентации Apple — iPhone 7 якобы без разъема 3,5 мм. Но сказать что-то об этом сложно: останется он или нет, узнаем только на презентации. Авторитетные аналитики подтвержают, что в новом iPhone отверстия для наушников не будет. Ожидается, что для прослушивания музыки компания укомплектует iPhone недорогими наушниками EarPods с коннектором Lightning.