Apple снизила базовую цену на Apple Watch до $299

Раньше Apple Watch стоили $349. Также он представил новые ремешки для часов, сделанные из четырехслойного нейлона и выполненные в разных цветах, передает kommersant.ru.

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Кроме этого, старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Фил Шиллер представил новую модель iPad Pro с диагональю экрана 9,7 дюйма. В новом iPad Pro представлена технология True Tone, которая анализирует цветовую температуру окружающей среды и подстраивает под нее изображение.

Устройство оснащено 4 динамиками с «невероятно мощным процессором А9Х». Планшет поддерживает перо Apple Pencil. Камера в планшете такая же, как у iPhone SE, также появилась вспышка Retina Flash. Стартовая цена планшета - $599 за планшет с 32 Гб памяти, $749 за 128 Гб.

Также впервые представлена версия устройства на базе iOS с объемом памяти 256 Гб. Такая модификация будет стоить $899. Предзаказ новых iPad начинается 24 марта, продажи - 31 марта.