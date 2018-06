Международный астрономический союз присвоил астероиду имя солиста группы Queen Фредди Меркьюри

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Telegraph, гитарист группы Брайан Мэй объявил об этом на красочной вечеринке в честь 70-летия певца в швейцарском местечке Монтре, где группа записывала свои альбомы, а сам певец провел 13 лет.

«Я счастлив объявить, что Центр малых планет Международного астрономического союза присвоил астероиду 17473, открытому в 1991 году, имя Фредди, в день его 70-летия», - объявил гитарист, который сам является астрофизиком по специальности. Заявление Мэя можно увидть на официальном канале музыканта.

«Отныне этот объект будет известен, как астероид 17473 Фредди Меркьюри, это сделано в знак выдающегося влияния, которое оказал Фредди на мир», - добавил музыкант.

Читайте такжеВ NASA уточнили сроки высадки астронавтов на астероид

Астероид, названный в честь певца, находится в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера и имеет в поперечнике 3,5 километра.

Блеск астероида примерно в 10 тыс. раз слабее блеска, который можно заметить невооруженным глазом, поэтому для его наблюдения требуется хороший телескоп.

Читайте такжеОбнаружено родственное Земле аномальное космическое тело (фото, видео)

Показывая сертификат о наименовании астероида, Джоел Паркер из Юго-Западного исследовательского института США вспомнил строчку из популярного хита Queen «Don't stop me now»: «Фредди пел: «I'm a shooting star leaping through the sky» — и теперь это стало правдой, как никогда».

В заявлении Международного астрономического союза сказано, что астероиду присвоено имя Меркьюри, так как «запоминающиеся голос и диапазон вокала стали отличительной чертой его исполнения и он считается одним из величайших рок-исполнителей за всю историю.