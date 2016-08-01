К Земле приближается астероид, который может нанести планете катастрофические разрушения
14:51, 01 августа 2016Наука и IT
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Огромный астероид Бенну движется к Земле со скоростью более 101 тыс. км/ч.
Огромный астероид Бенну движется к Земле со скоростью более 101 тыс. км/ч / NASA
Если астероид Бенну упадет на Землю, это приведет к "многочисленным смертям", передает Sky News.
Эксперт NASA Данте Лауретта сообщил, что астероид может упасть на Землю между 2175-2196 годами.
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"Это может привести к страданиям и смертям", - сказал Лауретта.
Он также добавил, что, возможно, к тому времени ученые смогут изменить курс Бенну.
Отмечается, что сила удара астероида будет эквивалентна взрыву 3 млрд тонн взрывчатки. Сейчас космический аппарат NASA сканирует поверхность астероида и собирает образцы с его поверхности.
Напомним, согласно новым данным о недавно открытом астероиде 2016 HO3, он представляет собой квазиспутник Земли.
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