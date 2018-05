Игра Pokémon Go выпустила покемонов в реальный мир (видео)

На данный момент она доступна для скачивания в ряде стран, куда входят Австралия и Новая Зеландия, передает N+1 со ссылкой на портал The Verge.

Игра наполняет реальный мир покемонами, используя камеру и сенсоры смартфона, а также данные о текущем местоположении. Для того, чтобы поймать существ, которых насчитывается более сотни, пользователи должны будут исследовать различные достопримечательности и интересные места своего города.

Диких покемонов можно найти на карте с помощью телефона, который будет вибрировать, когда рядом находится покемон, или специального Bluetooth-устройства Pokemon Go Plus, которое также будет мигать светодиодом и вибрировать. Для того, чтобы поймать существо, на него надо будет нацелиться смартфоном и бросить виртуальный покебол. Кроме того, можно будет использовать кнопку на Pokemon Go Plus. В ходе игры пользователи также будут тренировать своих питомцев и вступать в битвы с другими игроками.

