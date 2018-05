Разум человека способен менять уровень глюкозы в крови

Об открытии сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Lenta.ru.

Авторы нового исследования решили проверить, влияет ли "сознание" на "тело" при хронической болезни - в данном случае диабете второго типа.

46 добровольцев примерно одного возраста (около 50 лет) были приглашены в лабораторию, где их разделили на три группы. У всех участников опыта забрали устройства, показывающие время. Затем они 90 минут играли в разные видеоигры, причем лабораторные часы в одном случае показывали правильное время, в другом - в два раза запаздывали, в третьем - шли в два раза быстрее (то есть к концу опыта показывали 45 и 180 минут соответственно).

Оказалось, что уровень глюкозы в крови диабетиков больше зависит от "воображаемого" течения времени, чем от объективного срока. То есть, у тех, кто был уверен, что прошло 180 минут, глюкозы было меньше, чем среди уверенных в том, что они играли всего 45 минут. Ученые удостоверились: другие факторы (уровень стресса, организация эксперимента) практически не повлияли на результат.

