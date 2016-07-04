Ученые нашли в кишечнике человека манипулирующие мозгом бактерии

Ученый Филип Стрэндвиц и его коллеги из Северо-восточного университета (Бостон) выяснили, что недавно открытый вид кишечных бактерий KLE1738 растет и размножается, только если кормить их молекулами ГАМК - гамма-аминомасляной кислоты, важнейшего тормозного нейромедиатора центральной нервной системы человека и других млекопитающих.

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ГАМК подавляет сигналы нервных клеток, что снимает возбуждение и оказывает успокаивающее действие. При этом аномально низкий уровень ГАМК в организме связывают с депрессиями и аффективными расстройствами. Таким образом, налицо первое доказательство того, что микрофлора кишечника может влиять на мозг и настроение человека.

В 2011 году другой коллектив исследователей выяснил, что другой тип кишечных бактерий (Lactobacillus rhamnosus) серьезно влияет на активность ГАМК в мозге мышей (хотя и не употребляет это вещество). Однако сейчас Стрэндвиц обнаружил, что при удалении блуждающего нерва этот эффект исчезает. В настоящее время биолог пытается обнаружить другие кишечные микробы, также потребляющие (или даже вырабатывающие) ГАМК - чтобы использовать эти знания в разработке новых антидепрессантов.