В NASA установили, что почти половина поверхности Плутона покрыта водным льдом

Новые снимки, которые были сделаны космическим аппаратом New Horizons 14 июля 2015 года, показывают, что водным льдом покрыто практически все видимое полушарие Плутона, сообщает ZN.UA. Представленные исследователями снимки были скомбинированы из нескольких фотографий, сделанных инструментом Ralph/Linear Etalon Imaging Spectral Array (LEISA) с разницей в 15 минут.

Ученые сравнили карту водного льда на Плутоне, составленную с помощью данных телескопов "Хаббл" и "Спитцер", и карту, составленную с помощью данных инструмента LEISA. Как отмечают исследователи, телескопы могут обнаружить водный лед только в случае его сильного накопления, кроме того, он может легко "маскироваться" под метановый лед и быть пропущенным учеными. Инструмент LEISA показал все возможные виды льда, которые покрывают поверхность Плутона.

Новые данные показывают, что водным льдом покрыта гораздо большая часть поверхности Плутона, чем считалось ранее. Вместе с тем, как отмечают исследователи, даже более чувствительный инструмент отмечает практически полное его отсутствие на регионе Плутона, который получил название "плато Спутник".

New Horizons - автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона. Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона - в 2015 году. После пролета мимо Плутона аппарат, возможно, изучит один из объектов пояса Койпера. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на 15-17 лет.