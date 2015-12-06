NASA показало "бесплодные земли" Плутона (фото)

Из полученных фотографий NASA составило видео пролета New Horizons над горами аль-Идриси (неофициально названными в честь арабского географа Мухаммада аль-Идриси), сообщает Lenta.ru.

На изображениях, а также смонтированном из них видео, можно увидеть детали рельефа карликовой планеты. В частности, на них заметны "бесплодные земли" Плутона: остроконечные ледяные вершины (горы), долины между ними, а также мозаичная структура сердца карликовой планеты (плато Спутника).

Читайте такжеНа "сердце" Плутона обнаружили загадочные углубленияСнимки, имеющие разрешение до 77-85 м на пиксель, сделаны 14 июля этого года при помощи научных инструментов LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) и MVIC за 15 минут до максимального сближения станции с Плутоном на расстоянии около 17 тыс. км от него.

Качество полученных снимков в шесть раз выше, чем изображений, использованных ранее для составления глобальной карты Плутона, и в пять раз лучше, чем фотографии Тритона (спутника Нептуна), являющегося похожим на Плутон небесным телом, снимки которого сделала в 1989 году станция Voyager-2.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons 5 сентября этого года начала пиковую фазу передачи данных, полученных во время основного этапа исследований 14 июля, когда аппарат оказался на максимально близком расстоянии от Плутона и его спутников. На передачу нескольких гигабайт данных уйдет около года.

В настоящее время станция находится на расстоянии более 5 млрд км от Земли. Ожидается, что в 2019 году она достигнет планетоида 2014 MU69 на расстоянии 1,6 млрд км от Плутона в поясе Койпера. К этому объекту New Horizons может направиться после карликовой планеты. Миссия New Horizons должна завершиться в середине 2020-х годов.

Основная задача New Horizons - изучение Плутона и его спутника Харона. Научное оборудование, установленное на станции, предназначено для сбора данных о возможном наличии магнитосферы у карликовой планеты, составе ее атмосферы, строении поверхности, а также о взаимодействии с Хароном.