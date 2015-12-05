NASA показало видео вращения Плутона и Харона

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт NASA.

Видео получено в результате склейки снимков, сделанных научным инструментом LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) станции New Horizons в период с 28 мая по 16 июня 2015 года. В первый день съемок аппарат находился на расстоянии около 50 миллионов километров от Плутона, в последний — на удалении 33 миллионов километров от него.

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Масса карликовой планеты Плутон сравнима с массой своего спутника Харон (она всего в десять раз больше). Объекты всегда повернуты друг к другу одной и той же стороной, а расстояние между их центрами равно примерно 19,6 тысячи километров. Период обращения тел друг вокруг друга равен 6,4 земных суток.

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