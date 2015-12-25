НАСА опубликовало фото "рождественского" Плутона

Плутон и зонд New Horizons отметили католическое Рождество по-своему: зонд передал на Землю фотографии карликовой планеты, окрашенные в праздничный красный и зеленый цвет благодаря объединению изображения, полученного при помощи черно-белой камеры LORRI, и данных с инструмента LEISA, работающего в инфракрасном диапазоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт аэрокосмического агентства.

Отмечается, что данные фотографии и геологические данные были получены зондом еще до сближения с Плутоном, с расстояния в 108 тысяч километров от поверхности карликовой планеты утром 14 июля 2015 года.

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Как известно, в январе 2015 года New Horizons начал сближение с Плутоном. По расчету ученых НАСА, New Horizons, уже вошедший в историю в качестве самого скоростного из когда-либо запущенных землянами космических аппаратов, приблизился к карликовой планете на расстояние всего 12,5 тысячи километров в 14:49 мск 14 июля.

Во время сближения с Плутоном наблюдения за ним вели все семь научных инструментов, которыми оснащен зонд. Ожидается, что аппарат произвел около 150 замеров, в том числе изучил состав, геологию планеты, температуру ее поверхности, рельеф, а также проверил, есть ли "общая" атмосфера у Плутона и его спутника Харона.

В ходе этого рандеву зонд временно прекратил связь с Землей, фокусируя все свое "внимание" на изучении карликовой планеты и ее свиты.