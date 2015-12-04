New Horizons впервые сделала снимок объекта из глубин пояса Койпера

Об этом сообщается на сайте агентства, передает Lenta.ru. Объект 1994 JR1 имеет в диаметре 150 км. На анимации показано его движение на фоне звезд. В момент получения снимков станция New Horizons находилась от Солнца на расстоянии 5,3 млрд км и на удалении 280 млн км от 1994 JR1.

Читайте такжеNew Horizons передал на Землю фотографии заката солнца на Плутоне (фото)

Фотографии были сделаны 2 ноября камерой LORRI (Long Range Reconnaissance Imager). Таким образом, по заявлению NASA, межпланетная станция впервые на относительно близком расстоянии сфотографировала объект внутри пояса Койпера, расположенного за орбитой Нептуна.

В ходе пролетной миссии New Horizons 14 июля 2015 года максимально приблизилась к карликовой планете. В настоящее время она находится на расстоянии более 5 млрд км от Земли. 1 января 2019 года станция, предположительно, должна достигнуть планетоида 2014 MU69 в поясе Койпера (1,6 млрд км от Плутона). Миссия New Horizons завершится в середине 2020-х годов.

Основная задача New Horizons - изучение Плутона и его спутника Харона. Научное оборудование, установленное на станции, предназначено для сбора данных о возможном наличии магнитосферы у карликовой планеты, составе ее атмосферы, строении поверхности, а также о взаимодействии с Хароном.