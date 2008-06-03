Британские студенты смогут загружать лекции на аудиоплееры

Студенты в Великобритании и Ирландии первыми в Европе смогут загружать лекционные материалы на аудиоплееры с помощью популярного сервиса iTunes, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Би-би-си.

В прошлом году американская компания Apple запустила бесплатный образовательный раздел сервиса iTunes, который сразу же оказался востребован ведущими университетами в США. Теперь лекции будут доступны и студентам в Европе. "Пионерами" выступили Университетский колледж Лондона, заочный британский Открытый университет, а также Тринити-колледж Дублина.

Многие британские учебные заведения ранее уже предлагали своим студентам собственные учебные подкасты (аудиоролики для плееров), но загрузить материалы на iTunes можно будет впервые.

Среди них будут лекции ведущих преподавателей и научных сотрудников, а также другие аудио- и видеоматериалы. Университетский колледж Лондона, например, планирует выкладывать для загрузки лекции по нейробиологии, популярные дневные лекции, а также аудиовыпуски новостей учебного заведения.

Представители академического сообщества надеются, что материалы могут стать интересными не только для студентов, но для более широкой аудитории.