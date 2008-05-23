Американские снайперы получат новые дальнобойные винтовки

02:20, 23 мая 2008
Наука и IT
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... и заменят старые М14 на карабины

Армия и Корпус морской пехоты США намерены принять на вооружение новые дальнобойные "противопехотные" снайперские винтовки, сообщает Лента.ру со ссылкой на Army Times. Предположительно, эффективная дальность их применения будет составлять около 1500-1800 метров, что вдвое больше аналогичных показателей имеющихся снайперских винтовок калибра 7,62 миллиметра.

В настоящее время на вооружении Армии и КМП США также состоят 12,7-миллиметровые крупнокалиберные винтовки с дальностью действия до 2000 метров, однако они в первую очередь предназначены для ведения огня не по живой силе, а по более габаритным целям, таким как слабо защищенная техника.

Как ожидается, тендер по программам разработки и закупки новых дальнобойных винтовок будет объявлен не ранее чем через несколько месяцев. Другие подробности, как и технические характеристики перспективных снайперских систем, в том числе их калибр, на данный момент не известны.

Другими планами Армии США предусматривается замена устаревших винтовок М14, которыми вооружены взводные снайперы, на новые карабины калибра 5,56 миллиметра с дальностью до 600 метров. Внешне они будут походить на стандартные штурмовые M4, чтобы не превращать взводного снайпера в очевидную мишень для противника.

Корпус морской пехоты, в свою очередь, намерен также заменить снайперские винтовки M40 с продольно скользящим поворотным затвором на новые полуавтоматические, требования к которым будут определены уже в текущем месяце.

Армия США недавно начала получать на вооружение новые полуавтоматические снайперские винтовки M110 под патрон калибра 7,62 миллиметра, однако они, по всей видимости, морским пехотинцам не подошли. 

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