Канадцы предлагают Украине производить компоненты атомных реакторов

AECL (Атомная энергия Канады ЛТД.) предлагает НАЭК «Энергоатом» совместное продвижение технологий CANDU на рынках соседних стран в случае коммерческой эксплуатации данного вида реактора в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, выступая на Международном энергетическом форуме в Киеве, заявил Роберт СПЕРАНЗИНИ.

По его словам, в частности, данное сотрудничество можно будет развивать путем организации на производственных мощностях Украины производства компонентов реакторов данного типа. В этой связи Р.СПЕРАНЗИНИ привел пример Кореи, где при внедрении такого типа реакторов использовалось от 17 до 20% комплектующих местных производителей.

В частности, представитель компании отметил, что для Украины это могут быть насосы, а также циркониевый прокат, который может быть использован при производстве топливных сборок для реакторов CANDU. «Здесь мы открыты для сотрудничества в любых направлениях», - сказал Р.СПЕРАНЗИНИ.

Справка УНИАН. AECL - крупнейшая компания ядерно-топливного цикла Канады, занимающаяся производством реакторов типа CANDU для АЭС Канады и зарубежных АЭС по всему миру.

CANDU (CANada Deuterium Uranium) - тяжеловодный водо-водяной ядерный реактор, разработанный в Канаде. Применение не обычной, а тяжелой воды, позволяет использовать в качестве топлива в этом реакторе природный необогащенный уран, тогда как реакторы других типов используют только обогащенное ядерное топливо.

В настоящее время на АЭС НАЭК «Энергоатом» эксплуатируются реакторы типа ВВЭР, проектный срок которых составляет 20 лет. В 2010-2011 гг. истекает срок проектной эксплуатации 1-го и 2-го энергоблоков Ровенской АЭС, в 2012 г. - первого энергоблока Южно-Украинской АЭС.