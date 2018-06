Samsung объявляет о начале продаж в Украине очков виртуальной реальности Samsung Gear VR для Galaxy S6/S6 edge

Обновленная версия рассчитана на совместную работу с флагманскими смартфонами Samsung

Киев, Украина — 28 мая 2015 года — «Samsung Electronics Украина» сообщает о старте продаж в Украине обновленной версии очков виртуальной реальности Samsung Gear VR — инновационного аксессуара для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S6 и S6 edge.

Очки виртуальной реальности Samsung Gear VR для Galaxy S6 работают под управлением платформы Occulus и предлагают пользователям насладиться полным погружением в кинематографическую реальность с максимальным эффектом присутствия и взаимодействия.

Доступность и цены

В Украине продажи стартуют сегодня, 28 мая 2015 года. Устройство можно приобрести за 6999 гривен.

Особенности Samsung Gear VR для Galaxy S6/S6 edge

Максимально детализированная картинка

Новая версия Gear VR оптимизирована для работы с Galaxy S6 и S6 edge, обладающих высококачественными 5.1-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 2560х1440 точек (577ppi). Благодаря этому пользователи смогут «участвовать» в фильмах, ТВ-шоу и роликах с высоким разрешением. По сравнению с предыдущей версией картинка выглядит гораздо более гладкой, пикселизация стала незаметной, а поле обзора выросло. Это позволит пользователю дольше использовать шлем без усталости глаз.

Улучшенный комфорт

Новые очки Samsung Gear VR для Galaxy S6 на 15% легче своего предшественника (Gear VR для Note 4), а крепления были переработаны для улучшения эргономических свойств устройства.

Усовершенствованная сенсорная панель

Управление «на ощупь» в предыдущей версии устройства вызывало некоторые сложности, поэтому разработчики нанесли на сенсорную панель новой версии Gear VR специальную рельефную метку, которая позволяет находить ее центр и не теряться в управлении.

Оптимизация для максимальной производительности

Более мощный процессор и улучшенная видеокарта позволяют предложить пользователю усовершенствованную графику для усиления эффекта реалистичности виртуальных путешествий.

Совместимость с USB

Новую версию Gear VR можно подзаряжать через USB-порт.

Разнообразный контент.

Контент для Gear VR доступен для загрузки из онлайн-магазина Oculus Store. Он выполнен лучшими разработчиками и прекрасно оптимизирован для работы с устройством. Среди всего прочего пользователи могут загрузить захватывающие VR-игры и видео с обзором 360 градусов (Oculus 360 Videos).

