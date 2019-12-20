Истинное значение слов, называющих эмоции, теряется во время перевода

В мире, как оказалось, не существует универсального понятия «страха» и разные народы понимают эту эмоцию по-своему.

Значение слов может теряться во время перевода. На это указывает исследование, которое выявило, что народы с разными языками по-разному понимают такие термины, как «злость» и «любовь».

К примеру, если понятие «любви» тесно связано с понятиями «нравиться» и «хотеть» в индоевропейских языках, то в австронезийской группе, к которой относятся гавайский и яванский языки, оно связано с «жалостью».

Читайте такжеУченые расшифровали язык орангутанов

«Даже если мы можем сказать, что в сотнях языков существует слово, которое означает злость, эти слова на самом деле могут и не означать одно и то же», - сказал The Guardian соавтор исследования из Университета Северной Каролины Джошуа Конрад Джексон.

В результатах своей работы Джексон и его коллеги указали, что проанализировали 24 эмоциональных понятия, такие как злость, любовь, гордость, в 2474 языках. Исследование включало изучение 2400 неэмоциональных понятий, таких как «ссора», чтобы глубже понять значение и контекст эмоциональных слов.

Как оказалось, гавайское слово pu'iwa означает как «страх», так и «неожиданность», что указывает на тесную связь между этими понятиями. Другие языки из той же группы могут иметь это же слово для обозначения «страха» или «неожиданности». Однако, в других языках может и не быть таких совпадений, что указывает на то, что страх и неожиданность – не связанные понятия для их носителей.

Команда обнаружила, что эмоциональные понятия среди всех языковых групп демонстрируют тенденцию сочетаться на основе позитивного или негативного или пассивного либо энергичного характера. Более того, определенные эмоции, такие как горе и сожаление, часто были связаны между собой в нескольких различных языковых группах. Чем ближе языковые группы расположены географически, тем больше сходства в значении их слов.

Читайте такжеУченые из Шотландии создавшего «искусственный язык», чтобы пробовать плохое виски

Однако, отличия все равно есть. К примеру, связь между «страхом» и «неожиданностью», как австронезийских языках, не наблюдается в тай-кадайских языках, распространенных на юго-востоке Азии. У них «неожиданность» связана с понятиями «хотеть» и «надеяться».

Джексон считает, что исследование указывает на отсутствие универсальной концепции эмоций у человечества.

«Люди по всему миру могли переживать ускорение сердцебиения перед лицом угрозы. Однако, существует большое количество способов передачи значения этого опыта, поведения, которое мы связываем с опытом, а также способов вербально передать этот опыт другим людям как эмоцию», - сказал исследователь, добавив, что все это, вероятно, формируется под влиянием культуры.

Читайте такжеОбезьяна может приказать другой заткнут рот: язык животных оказался достаточно сложным

«Мы в своей работе не хотим сказать, что нужно выбросить все словари с переводами. Мы лишь говорим, что не надо воспринимать их слишком серьезно», - добавил он.