У корабля "Старлайнер" возникли проблемы по дороге к МКС (фото, видео)

На борту "Старлайнера" находится антропоморфный манекен Роузи и около 270 кг груза для МКС.

Новейший космический корабль "Старлайнер" стартовал на ракете-носителе "Атлас 5" к Международной космической станции (МКС). Вскоре после запуска NASA и производитель корабля, компания Boeing сообщили о нештатном выведении "Старлайнера" на орбиту.

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Стыковка корабля с МКС должна состояться 21 декабря, передает Би-би-си. "Корабль в настоящее время находится на стабильной орбите, команда на Земле рассматривает варианты дальнейших действий", - сообщил Центр управления полетами NASА в Хьюстоне. Специалисты центра развернули корабль солнечными батареями к Солнцу, чтобы зарядить аккумуляторы.

Запуск корабля в тестовом непилотируемом режиме был осуществлен с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида и прошел в штатном режиме.

Через 15 минут после старта корабль отделился от несущей ступени и начал самостоятельный полет, однако в расчетное время двигатели корабля не включились.

Глава NASA Джим Брандестайн заявил, что "не произошло включение двигателя, необходимое для сближения с МКС".

На борту "Старлайнера" находится антропоморфный манекен Роузи и около 270 кг груза для МКС, в том числе продукты питания для экипажа.

Манекен оснащен многочисленными датчиками для слежения за его состоянием во время полета, чтобы специалисты смогли на его примере проанализировать условия полетов для живых астронавтов.

Как сообщала пресс-служба NASA, в случае успешного испытательного полета "Старлайнер" будет сертифицирован для проведения пилотируемых полетов. Корабль предназначен для экипажа в составе семи человек.

Как ожидается, 28 декабря "Старлайнер" вернется на Землю, автоматическая спусковая капсула должна совершить посадку в пустыне штата Нью-Мексико.

"Старлайнер" создавался компанией Boeing, которая в рамках контракта с NASA получила более $5 млрд на разработку проекта.

Grab your coffee and fuel up! It’s almost 'GO' time. ☕️🚀@BoeingSpace's #Starliner spacecraft is set for a 6:36am ET launch to the @Space_Station aboard a @ulalaunch rocket. Watch our coverage today's Orbital Flight Test on NASA TV starting at 5:30am ET: https://t.co/mzKW5uV4hSpic.twitter.com/qROcw49xN3 — NASA (@NASA) 20 декабря 2019 г.

Параллельно другая американская компания - SpaceX - получила от NASA $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте выполнил первый беспилотный испытательный полет на МКС в автоматическом режиме.

Как ожидается, новое поколение космических кораблей поможет NASA отказаться от использования российских пилотируемых кораблей "Союз", на которых американские астронавты отправляются в космос с 2011 года, когда прекратились полеты американских "шаттлов" к МКС.

По словам представителя NASA Джима Брайденстайна, новый корабль также призван приблизить эпоху коммерческих полетов в космос. "Наша конечная цель - снизить цены, внести инновации и повысить доступ в космос в таком виде, какого у нас никогда еще не было", - пояснил он.