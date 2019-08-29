На МКС сработал сигнал тревоги

В момент срабатывания автоматики космонавты проводили плановые работы по повышению уровня давления внутри станции.

В американском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на "Роскосмос".

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По их данным, космонавт Александр Скворцов связался с Центром управления полетами (ЦУП) и сообщил о срабатывании аварийного сигнализатора на американском сегменте.

"Да, попахивает кислородом", - сказал космонавт, прокомментировав таким образом, где именно сработал датчик.

Отмечается, что в момент срабатывания автоматики космонавты проводили плановые работы по повышению уровня давления внутри станции, надо было поднять давление на 5 мм ртутного столба. Экипажу из ЦУПа рекомендовали "закрыть кран пока что". К моменту закрытия крана с воздухом давление на станции достигло 750 мм ртутного столба.

В "Роскосмосе" сообщили, что экипаж МКС принял меры по устранению причин повышения уровня кислорода в воздухе станции и сейчас обстановка на МКС штатная.

Как сообщал УНИАН, бывшая супруга американского астронавта Энн МакКлейн заявила, что последняя даже после развода продолжала незаконно следить за состоянием ее счета, в том числе во время своей миссии на Международной космической станции (МКС).