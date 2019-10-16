цей матеріал доступний українською

Space X хочет вывести в космос более 40 тысяч спутников

03:04, 16 октября 2019
Наука и IT
34 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает портал spacenews.com.

Читайте такжеSpaceX осуществит пилотируемый полет на МКС вначале 2020 года

Отмечается, что всего планируется выведения 42 тыс. спутников, что в 5 раз больше, чем было запущено всеми странами мира с 1957 года.

Уточняется, что Space X обратилась с просьбой в Международный союз электросвязи ITU для предоставления им частоты для 30 тыс. дополнительных спутников. Компания уже получила разрешение на размещение 12 тыс. небесных тел.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Space X