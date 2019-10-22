Человеческий мозг умышленно отказывается осознавать свою смертность

Ученые обнаружили механизм, который не позволяет людям в полной мере осознать свою смертность.

Ученые убеждены, что мозг запрограммирован не позволять людям углубляться в мысли о собственной смерти. Он обрабатывает информацию о смерти как о чем-то, что произойдет с другими, а не с ним.

Об этом, как пишет Newsweek, пишут авторы нового исследования, опубликованного в журнале NeuroImage. Когда мы сталкиваемся с перспективной умереть, активность нашего мозга меняется, чтобы оградить нас от экзистенциальной угрозы. Для того, чтобы исследовать так называемый "защитный механизм", исследователи подключили добровольцев к системе мониторинга мозга и попросили их смотреть на экран, на котором появлялся ряд лиц. Изображения дополняли слова включительно с теми, которые так или иначе связаны со смертью, например, "погребение" или "кладбище". Половина всех изображений имели такой текст.

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Добровольцы видели собственные и чужие лица несколько раз, прежде чем им показывали неожиданное новое, чтобы шокировать мозг. Когда участники исследования видели собственные фото рядом со словами на тему смерти, часть их мозга, связанная с прогнозированием, подавлялась. Ученые убеждены, что так мозг пытается избежать появления ассоциаций между собой и смертью.

"Мозг не воспринимает, что смерть как-то касается нас. У нас есть этот первичный механизм. Когда мозг получает информацию, которая связывает нас со смертью, что-то говорит нам, что она не надежна и нам не стоит в это верить", - сказал ученый из Университета имени Бар-Илана в Израиле Иаир Дор-Зидерман.

По его словам, осознание того, что однажды мы умрем, "идет в разрез со всей нашей биологией, которая помогает нам оставаться живыми".

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"Это указывает на то, что мы отгораживаем себя от экзистенциальных угроз. Или сознательно думая о своей смерти, мы выключаем механизм прогнозирования относительно нас самих, или относим эту информацию к категории, которая касается других людей, а не нас", - пояснил соавтор исследования Ави Гольдштейн.