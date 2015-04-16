Ученые: Старость нужно отсчитывать с 74 лет

Ученые из Международного института прикладного системного анализа (МИПСА) утверждают, что старость следует определять не по абсолютному возрасту, а по тому, сколько (в среднем по стране) человеку осталось прожить. Новое исследование опубликовано в журнале PLoS One, а коротко о нем сообщает The Telegraph.

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По мнению ученых, старость начинается, когда человеку осталось жить 15 лет и меньше. Для поколения бэби-бумеров (рожденных в США и Европе в 1945-1960-е годы) это означает, что до 74 лет они считаются людьми среднего возраста, пишет Lenta.ru.

«Представления о старости меняются со временем. Двести лет назад шестидесятилетние считались глубокими стариками. Сейчас же они просто зрелые люди, как мне кажется», — заявил руководитель исследования демограф Сергей Щербов. В будущем, отметил он, пожилые люди будут все больше напоминать современных молодых.