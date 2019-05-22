NASA в 2020 году запустит микроорганизмы на солнечную орбиту

Запуск cостоится при помощи сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System.

Космическое ведомство NASA намерено в 2020 году запустить клетки дрожжевых грибков на солнечную орбиту.

Об этом сообщает интернет-портал Space.com.

Сотрудники NASA работают над космическим аппаратом BioSentinel, на борту которого разместят клетки дрожжевых грибков двух типов: один более устойчивый к радиации, а другой - менее.

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Аппарат массой 14 килограммов выведут на околосолнечную орбиту. Запуск при помощи сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System намерены выполнить уже в 2020 году.

На протяжении полета исследователи будут анализировать показатели микроорганизмов и сравнивать их состояние с теми, которые находятся на борту Международной космической станции, где уровень радиации будет существенно ниже.

Изучение реакции клеток на радиацию позволит лучше понять возможные риски для человека при длительных перелетах в условиях дальнего космоса.

"Важно то, что процесс восстановления ДНК у дрожжевых грибков во многом похож на такие же процессы в организме человека. Результаты исследований на BioSentinel сыграют очень важную роль при оценке последствий воздействия радиации на организмы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, NASA объединило тысячи снимков «Хаббла» и создало самое детализированное на сегодня изображение Вселенной.