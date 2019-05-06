NASA представило самое детальное изображение Вселенной (видео)

Оно содержит более 256 тысяч галактик.

NASA объединило тысячи снимков «Хаббла» и создало самое детализированное на сегодня изображение Вселенной.

Об этом сообщает Naked Science.

Изображение Вселенной содержит более 256 тысяч галактик, в том числе одни из самых старых, возраст которых 13,3 миллиарда лет. Новое изображение содержит в себе почти 7,5 тысячи снимков c телескопа «Хаббл», полученных за 16 лет его работы. По словам сотрудников агентства, до запуска новых космических телескопов получить более детальное изображение будет невозможно.

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Отмечается, что изображение показывает всего полградуса ночного неба. Примерно столько же пространства занимает полная Луна на небосводе.

Команда работает над вторым набором изображений - общим объемом более 5200 снимков с «Хаббла», но в другой области неба. В будущем астрономы надеются составить фотографии Вселенной в инфракрасном и рентгеновском диапазонах с помощью двух других больших обсерваторий NASA - космического телескопа «Спитцер» и рентгеновской обсерватории «Чандра».

Кроме того, готовящийся к запуску космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб», разрешение изображения которого превзойдет «Хаббл» и «Спитцер», позволит получить еще более детализированные снимки Вселенной в разных волновых диапазонах.

Ранее NASA уже публиковало изображение, созданное из снимков «Хаббла». Оно включало всего 10 тысяч галактик и было собрано из фотографий, полученных за девять лет работы космического телескопа.

Как сообщал УНИАН, ученые NASA провели исследование с помощью космического телескопа Hubble и подтвердили, что Вселенная расширяется быстрее, чем считалось до этого времени, а если говорить точно, то на 9%. Это указывает на то, что существует нечто, что космологические модели не учли. И этот неизвестный фактор может объяснить, что произошло после Большого Взрыва.