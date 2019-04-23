Стало известно, когда Tesla запустит сервис беспилотных такси

Владельцы Tesla смогут самостоятельно решать, когда они будут предоставлять машину для поездок, а также ограничивать круг лиц, имеющих к ней доступ, например, друзей или членов семьи.

Американская компания Tesla объявила, что в следующем году владельцы автомобилей Tesla смогут установить на свои машины систему автопилота и сдавать их в аренду в качестве беспилотного такси.

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В компании утверждают, что автовладельцы смогут зарабатывать до $30 тыс. в год, а комиссия Tesla составит 25–30%, передает kommersant. В компании рассчитывают, что в ближайшие полтора года автопарк будет насчитывать 1 млн автомобилей. Предполагается, что машины прослужат 11 лет.

Владельцы Tesla смогут самостоятельно решать, когда они будут предоставлять машину для поездок, а также ограничивать круг лиц, имеющих к ней доступ, например, друзей или членов семьи. В тех регионах, где не будет достаточного количества машин, Tesla будет поставлять свои автомобили (на первом этапе это коснется только Model 3 и Model S). Цена поездки составит 0,18 цента за милю, что дешевле каршеринга, который в среднем стоит от $2 до $3 за милю.

Основатель компании Илон Маск прогнозирует, что через два года Tesla будет производить автомобили без руля и педалей, а в течение трех лет они будут стоить $25 тыс. или меньше. Отчасти это станет возможно благодаря новому аккумулятору, рассчитанному на 1 млн миль работы и двигателю 4,5 мили на киловатт.

Компания утверждает, что представленная система Autopilot Hardware 3.0 значительно улучшилась по сравнению с предыдущими версиями, обладает более высокой производительностью, двумя ускорителями искусственного интеллекта, графическим чипом и процессором, что позволяет в 2,5 раза оптимизировать энергопотребление и на 80% снизить затраты на работу. Tesla утверждает, что их чип в семь раз мощнее, чем у конкурента Nvidia Drive Xavier.